Британия ударила санкциями по ультраправым министрам правительства Израиля

Великобритания во вторник объявила о санкциях против Итамара Бен-Гвира и Безалеля Смотрича – двух ультраправых министров израильского правительства, известных контроверсионными комментариями относительно событий в секторе Газы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британское Министерство иностранных дел заявило, что Смотрич, возглавляющий Министерство финансов Израиля, и министр нацбезопасности страны Бен-Гвир "подстрекали к экстремистскому насилию и серьезным нарушениям прав человека в отношении палестинцев".

"Эти действия являются неприемлемыми. Именно поэтому мы приняли меры сейчас – чтобы привлечь виновных к ответственности", – добавил глава МИД Британии Дэвид Лэмми.

Санкции против израильских министров предусматривают запрет на въезд в Британию и замораживание их британских активов.

Министерство иностранных дел Британии указало, что аналогичное решение также приняли Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже успел отреагировать на решение о санкциях, заявив, что израильское правительство соберется на следующей неделе, чтобы ответить на "неприемлемое решение".

"Возмущает то, что избранные представители и члены правительства (Израиля. – Ред.) подвергаются таким мерам", – сказал Саар.

В последние месяцы европейские страны занимают все более жесткую позицию в отношении Израиля на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газы и неспособности заключить соглашение о перемирии с группировкой ХАМАС для освобождения заложников.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов "усилить позицию Европы" в отношении Израиля, если в сектор Газы не будет открыт гуманитарный доступ.