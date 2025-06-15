Швеция расширила зону предупреждений о GPS-сбоях в Балтийском море

Морское управление Швеции, отвечающее за безопасность судоходства, расширило зону предупреждений о помехах в работе GPS в Балтийском море.

Об этом ведомство сообщило в комментарии SVT, пишет "Европейская правда".

Если до сих пор предупреждение о сбоях в навигации шведские власти распространяли на южную и центральную части Балтийского моря, то теперь оно распространено на северную часть Балтийского моря и Финский залив.

"Мы разослали навигационное предупреждение о необходимости быть внимательными", – сказал представитель Морского управления Швеции Фредрик Стрембек.

Он не может ответить, что стоит за этой проблемой, но обратил внимание, что GPS-помехи стали чаще наблюдаться с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Либо это преднамеренные действия, либо это атмосферные помехи", – указал Стрембек.

Как сообщалось ранее, в Вооруженных силах Литвы заявили, что блокировка GPS-сигналов и нарушение системы управления вдоль литовского побережья приводят к авариям или потере контроля над дронами.

Эстония ранее заявляла, что препятствование GPS-сигналам является нарушением международного права со стороны России.

Между тем в Финляндии работают над устройством для противодействия помехам GPS.