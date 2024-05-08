Представителя РФ вызвали в МИД Эстонии из-за сбоев в работе GPS

В среду, 8 мая, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина в связи с учащением сбоев в работе GPS.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось и оно сильно влияет на гражданскую авиацию.

"Своей деятельностью Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, мы передали это сообщение и временному поверенному в делах РФ", – отметил он.

Реклама:

Тсахкна также назвал российское вмешательство в работу GPS "одним из элементов гибридной деятельности".

По мнению главы МИД, подавлением сигнала GPS Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в Балтийском регионе.

Министр говорил об опасности глушения сигнала GPS с представителями стран-членов ЕС и союзниками по НАТО, а на прошлой неделе этот вопрос был поднят Североатлантическим советом.

Напомним, финское агентство транспорта и связи Traficom ранее заявило, что глушение сигналов GPS над Балтийским морем "скорее всего" является побочным эффектом борьбы России с беспилотниками.

Перед этим страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может повлечь за собой воздушную катастрофу.