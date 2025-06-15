Швеція розширила зону попереджень про GPS-збої у Балтійському морі

Морське управління Швеції, яке відповідає за безпеку судноплавства, розширило зону попереджень про перешкоди в роботі GPS у Балтійському морі.

Про це відомство повідомило в коментарі SVT, пише "Європейська правда".

Якщо досі попередження про збої в навігації шведська влада поширювала на південну і центральну частини Балтійського моря, то тепер воно поширене на північну частину Балтійського моря і Фінську затоку.

"Ми розіслали навігаційне попередження про необхідність бути уважними", – сказав речник Морського управління Швеції Фредрік Стрембек.

Він не може відповісти, що стоїть за цією проблемою, але звернув увагу, що GPS-перешкоди стали частіше спостерігатись із 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Або це навмисні дії, або це атмосферні перешкоди", – вказав Стрембек.

Як повідомляли раніше, у Збройних силах Литви заявили, що блокування GPS-сигналів і порушення системи управління уздовж литовського узбережжя призводять до аварій або втрати контролю над дронами.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку Росії.

Тим часом у Фінляндії працюють над пристроєм для протидії перешкодам GPS.