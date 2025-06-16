Правящая партия Польши и консервативная оппозиция сравнялись в рейтингах

В Польше правящая "Гражданская коалиция" и оппозиционная "Право и справедливость" сравнялись по уровню популярности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, свидетельствуют результаты опроса Opinia24.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" получили бы одинаковую поддержку, что составляет 28,8%.

Третье место заняла бы антиукраинская ультраправая "Конфедерация" с результатом 13,8% голосов.

На четвертом месте, с результатом 6,9% голосов, оказалась партия одиозного евродепутата Гжегожа Брауна – "Конфедерация Польской Короны".

"Левые" получили бы поддержку 6,1% поляков, "Третий путь" – 5,1%. В свою очередь за партию "Разом" проголосовали бы 4,6% респондентов, что означает, что она не преодолела бы необходимый избирательный порог в 5%. Ответ "затрудняюсь сказать" дали 5% участников опроса.

Напомним, лидер "Конфедерации" Славомир Менцен в первом туре выборов президента занял третье место, а перед вторым отказался поддерживать кого-либо из кандидатов – несмотря на то, что поддерживаемый "ПиС" Кароль Навроцкий согласился на его требования, содержащие в том числе отказ от поддержки вступления Украины в НАТО.

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