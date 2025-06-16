Керівна партія Польщі і консервативна опозиція зрівнялися у рейтингах

У Польщі керівна "Громадянська коаліція" і опозиційна "Право і справедливість" зрівнялися за рівнем популярності.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, свідчать результати опитування Opinia24.

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, "Громадянська коаліція" та "Право і справедливість" отримали б однакову підтримку, що становить 28,8%.

Третє місце посіла б антиукраїнська ультраправа "Конфедерація" з результатом 13,8% голосів.

На четвертому місці, з результатом 6,9% голосів, опинилася партія одіозного євродепутата Гжегожа Брауна – "Конфедерація Польської Корони".

"Лівиця" отримала б підтримку 6,1% поляків, "Третій шлях" – 5,1%. Своєю чергою за партію "Разом" проголосували б 4,6% респондентів, що означає, що вона не подолала б необхідний виборчий поріг у 5%. Відповідь "важко сказати" дали 5% учасників опитування.

Нагадаємо, лідер "Конфедерації" Славомір Менцен у першому турі виборів президента посів третє місце, а перед другим відмовився підтримувати будь-кого з кандидатів – попри те, що підтримуваний "ПіС" Кароль Навроцький погодився на його вимоги, що містили у тому числі відмову від підтримки вступу України до НАТО.

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