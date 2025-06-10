В Греции погиб турист, который из-за нападения медведицы упал в ущелье

В Греции погиб турист, который упал в ущелье глубиной более 800 метров в отдаленном лесу на северо-востоке Греции после того, как на него и его друга напала медведица.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

После того как спасатели нашли туриста на дне ущелья, его доставили вертолетом в медицинский центр Хрисуполи, где констатировали смерть. Ожидается, что причину смерти установит вскрытие.

Двое туристов возвращались из похода в густом лесу Фрактос в горах Родопы, недалеко от границы с Болгарией, когда в нескольких метрах от них появилась большая бурая медведица, рассказал государственной телерадиокомпании ERT Димитрис Киороглу, который выжил после нападения.

"Я не успел среагировать, это правда. Моя собака стала между нами и дала мне 2-3 секунды, чтобы достать перцовый баллончик. Я опрыскал ее [медведицу]. Она убежала, подбежала к Христосу [другому туристу], который стоял на краю скалы. Она толкнула его, и он упал", – рассказал он.

Киороглу удалось взобраться на дерево, а затем он позвонил на номер экстренной службы 112 и попросил о помощи. Он сказал, что ближайшая дорога от места нападения находится в двух с половиной часах тяжелого похода.

Анастасиос Кайяоглу, мэр Паранести, ближайшего населенного пункта в этом районе, ранее сообщил ERT, что двое мужчин, родом из Драмы, путешествовали по лесу, надеясь добраться до заброшенного самолета времен Второй мировой войны.

Оба мужчины были опытными туристами и членами Ассоциации бегунов Драмы, сказал он.

Правительство Словакии недавно объявило чрезвычайное положение в нескольких районах страны из-за большого присутствия медведей, представляющих угрозу для людей.

В правительстве Румынии анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегераском шоссе через Карпаты.