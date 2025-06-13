В горах Франции нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад

Двое испанских туристов, которые с декабря 2024 года считались пропавшими без вести, были найдены мертвыми с интервалом в десять дней вблизи вершины Пик-де-Рюль во французском департаменте Арьеж.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Двое испанских туристов пропали без вести во время снежной бури вблизи Пик-де-Рюля 8 декабря 2024 года. Их автомобиль был найден через два дня на парковке, засыпанным снегом.

Тело женщины нашли в четверг, 12 июня, спасатели из высокогорной жандармерии (PGHM) Савиньяк-ле-Ормо. Оно лежало в скалистом ущелье на высоте 2700 метров, недалеко от Пик-де-Рюль.

В ста метрах от этого места в начале июня было обнаружено тело ее спутника. Для подтверждения личности погибшего и установления точных причин смерти назначили вскрытие и генетическую экспертизу.

Напомним, в апреле в польских Татрах произошли два смертельных несчастных случая с туристами, которые упали с большой высоты.

Ранее сообщалось, что двое лыжников получили смертельные травмы в результате схода лавины в австрийском Тироле.