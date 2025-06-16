ЗМІ: Канада на саміті G7 оголосить про додаткову підтримку України

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні може оголосити про додаткову підтримку Україні на саміті "Групи семи", який приймає його країна.

Про це стало відомо телеканалу CBC від джерел, передає "Європейська правда".

Раніше в межах обіцянки збільшити видатки на оборону цього року уряд Канади виділив додаткові 2 мільярди канадських доларів ($1,48 мільярда) на військову допомогу Україні та розширення оборонного партнерства.

За словами джерела CBC, у вівторок канадський уряд має оголосити, скільки коштів з цієї суми буде виділено саме Україні та на що конкретно вони будуть спрямовані.

Також деталі допомоги можуть стати предметом переговорів між премʼєром Канади Марком Карні та президентом України Володимиром Зеленським, який візьме участь у саміті G7.

Як повідомлялось, Канада має намір уже у 2025 році вперше досягти показника у 2% ВВП військових витрат – це нині мінімальні витрати на оборону, закріплені в НАТО.

На початку червня Канада оголосила, що надає Україні військову допомогу на суму понад 35 млн канадських доларів (близько $25,5 млн).