Премьер Канады стремится заключить новое соглашение с США в течение 30 дней

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в понедельник, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о том, что их страны должны попытаться заключить новое соглашение об экономике и безопасности в течение 30 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как канадские чиновники заявили, что сторонам еще многое нужно сделать, прежде чем они смогут заключить соглашение.

Карни, который выиграл апрельские выборы благодаря обещанию бороться с пошлинами Трампа, настаивает на том, что он называет новыми экономическими и безопасностными отношениями с Соединенными Штатами.

Ранее оба лидера встретились на полях саммита G7 в Альберте, где Трамп вновь подтвердил свою приверженность пошлинам.

"Премьер-министр Карни и президент Трамп ... обменялись информацией по ключевым вопросам, затронутым в ходе переговоров о новых экономических и безопасностных отношениях между Канадой и США", – говорится в заявлении офиса Карни.

"С этой целью лидеры договорились продолжить переговоры с целью заключения соглашения в течение ближайших 30 дней", – заявили в офисе.

Пресс-секретарь Карни подтвердил, что формулировка заявления означает, что обе стороны хотят заключить соглашение в течение ближайших 30 дней.

Трамп ранее заявил, что новое соглашение с Канадой возможно, но подчеркнул, что пошлины должны играть определенную роль, что категорически не воспринимает канадское правительство.

"У меня есть концепция пошлин. Марк имеет другую концепцию... мы посмотрим, сможем ли мы прийти к соглашению", – сказал Трамп. "Я сторонник пошлин".

Канада, крупнейший поставщик стали и алюминия в США, сталкивается с пошлинами, введенными Трампом на оба металла, а также на экспорт автомобилей.

Карни заявил на прошлой неделе, что страны ведут интенсивные переговоры по пошлинам и что Канада готовит ответные меры, если эти переговоры не дадут результатов.

Оптимизм относительно скорого заключения соглашения исчез за последние 10 дней, а канадские чиновники в частных беседах заявляют, что США, похоже, не спешат.

"Мы находимся в процессе обсуждения, а не на его завершающем этапе. Наша позиция заключается в том, что мы не должны вводить пошлины на канадский экспорт в США", – заявила Кирстен Хиллман, посол Канады в Вашингтоне.

"Мы продолжим переговоры, пока не найдем лучшее для Канады решение", – сказала она журналистам после встречи Карни с Трампом.

Между тем США и Великобритания финализировали торговое соглашение на полях саммита в Канаде.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ожидает финализации еще нескольких торговых соглашений до завершения саммита "Группы семи" в Канаде.

Менее чем через месяц, 9 июля, истекает срок отсрочки крупных тарифов, которые Трамп объявил в апреле, а затем приостановил для переговоров.

Из администрации уже поступали сигналы о том, что этот срок могут продлить, чтобы дать больше времени на переговоры для заключения торговых соглашений. В то же время Трамп заявил, что планирует озвучить партнерам односторонние условия, которые они должны "принять или отклонить".