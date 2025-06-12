Трамп анонсував односторонні торгові умови для партнерів: "Приймайте або відмовляйтесь"

Американський президент Дональд Трамп планує надіслати листи торговим партнерам із односторонніми тарифними ставками протягом одного-двох тижнів.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у середу, 11 червня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що надішле листи за "півтора-два тижні", в яких повідомить країни, у чому полягає угода.

"У певний момент ми просто розішлемо листи. І, думаю, ви розумієте, це буде формат: ось така угода – приймайте або відмовляйтесь", – акцентував американський президент.

На запитання, чи готовий він відкласти дедлайн для країн, які ще не уклали торгові угоди зі США, Трамп відповів, що така можливість існує.

"Але я не думаю, що в цьому буде потреба", – додав він.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Трамп, ймовірно, відтермінує день початку дії підвищених тарифів для низки торговельних партнерів, щоб дати більше часу на перемовини для укладення торгових угод.

Зазначимо, що нещодавно ЗМІ писали, що адміністрація Трампа хоче, щоб країни надали свої найкращі пропозиції щодо торговельних переговорів до 4 червня.

11 червня Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд США дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".