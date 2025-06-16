Трамп очікує "ще кілька торгових угод" під час саміту G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує фіналізації ще кількох торговельних угод до завершення саміту "Групи семи" у Канаді.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що декілька нових торговельних угод майже готові.

"Дивіться, у нас є наші торгові угоди. Усе що потрібно – це відправити листи… Думаю, у нас буде кілька нових торгових угод", – сказав він у коментарях ЗМІ перед тим, як залишив Білий дім.

Менш як за місяць, 9 липня, спливає час відтермінування великих тарифів, які Трамп оголосив у квітні, а потім призупинив задля перемовин.

Від адміністрації вже лунали сигнали про те, що цей термін можуть продовжити, щоб дати більше часу на перемовини для укладення торгових угод. Водночас Трамп заявив, що планує озвучити партнерам односторонні умови, які вони мають "прийняти або відмовитись".

Як повідомляли, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, ймовірно, зустрінуться для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.