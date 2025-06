"Мне все равно": Трамп опроверг главу разведки США по поводу ядерной программы Ирана

Президент США Дональд Трамп публично отверг заявления главы Национальной разведки Тулси Габбард, которая в марте опровергала намерения Ирана разработать ядерное оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В марте во время показаний в Сенате директор Национальной разведки США заявила, что, по американским разведданным, Иран "не создает ядерного оружия", от чего он публично отказался в 2003 году.

Но во вторник во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп заявил, что Иран был "очень близок" к получению ядерного оружия.

Когда президенту США напомнили о показаниях Габбард, он ответил: "Мне все равно, что она сказала. Я считаю, что они (иранцы. – Ред.) были очень близки к этому (ядерному оружию. – Ред.)".

