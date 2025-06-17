"Мне все равно": Трамп опроверг главу разведки США по поводу ядерной программы Ирана

Президент США Дональд Трамп публично отверг заявления главы Национальной разведки Тулси Габбард, которая в марте опровергала намерения Ирана разработать ядерное оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В марте во время показаний в Сенате директор Национальной разведки США заявила, что, по американским разведданным, Иран "не создает ядерного оружия", от чего он публично отказался в 2003 году.

Но во вторник во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп заявил, что Иран был "очень близок" к получению ядерного оружия.

Когда президенту США напомнили о показаниях Габбард, он ответил: "Мне все равно, что она сказала. Я считаю, что они (иранцы. – Ред.) были очень близки к этому (ядерному оружию. – Ред.)".

Q: Tulsi Gabbard testified in March that Iran wasn’t building a nuclear weapon.



Trump: I don’t care what she said. They were very close to getting a nuke. pic.twitter.com/8PeFACJoPl – Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 17, 2025

Сама Габбард после этого заявила, что Трамп сказал "то же самое", что и она, и пожаловалась на искажения со стороны СМИ.

Она заверила, что у нее с президентом США "одинаковое понимание" ядерной программы Ирана.

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "настоящего конца" ядерной проблемы с Ираном.

Также Трамп грубо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что он неверно понял причину досрочного отъезда Трампа с саммита G7, и намекнул, что это что-то "гораздо важнее" перемирия на Ближнем Востоке.