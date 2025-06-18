Трамп в третий раз отложит продажу TikTok

Президент США Дональд Трамп продлит на 90 дней срок, установленный на 19 июня для китайской компании ByteDance для продажи американских активов приложения для создания коротких видеороликов TikTok, несмотря на закон, обязывающий к продаже или закрытию без значительного прогресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп уже дважды предоставлял отсрочку от применения запрета на TikTok, который должен был вступить в силу в январе, согласно решению Конгресса.

"Президент Трамп подпишет дополнительный указ на этой неделе, чтобы TikTok продолжил работу", – заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Это продлило бы крайний срок до середины сентября.

"Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok исчез", – добавила она, отметив, что администрация потратит следующие три месяца на то, чтобы продажа завершилась, и американцы могли продолжать пользоваться TikTok, будучи уверенными, что их данные находятся в безопасности.

В мае Трамп заявил, что продлит срок до 19 июня после того, как приложение помогло ему в работе с молодыми избирателями на выборах 2024 года.

Ранее во вторник он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, что собирается снова продлить этот срок.

"Наверное, да. Возможно, нам придется получить одобрение Китая, но я думаю, что мы его получим. Я думаю, что президент Си в конечном итоге одобрит это", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о продлении срока.

Американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

А 10 апреля он заявил, что потенциальная сделка о продаже американских активов TikTok все еще возможна.