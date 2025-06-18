В Литве задействовали вертолет для поисков россиянина, сбежавшего с поезда до Калининграда

В Литве продолжаются поиски гражданина России, который был пассажиром российского транзитного поезда в Калининград и исчез из него на литовской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

К поискам привлечены пограничники, поднят вертолет Службы охраны государственной границы, однако пока местонахождение беглеца не установлено.

"Вертолет вылетел с базы в Палукнисе, в Тракайском районе, он прилетел в Кибартай. Позже он летел над железной дорогой, ведущей в Калининградскую область, осмотрел линию сверху. Полет длился три часа, однако никаких следов беглеца обнаружено не было", – сказал представитель СОДК Гедрюс Мишутис.

Представительница Мариямпольской полиции Ева Петрулявичене рассказала, что к поискам привлекли все возможные силы.

"Проверяют участки железнодорожных путей, прилегающие к ним территории, проводят активные действия. Мы призываем общественность информировать полицию, если кто-то заметит этого человека", – добавила она.

Гражданину России за нарушение грозит штраф в размере 70-300 евро, после задержания его вышлют из Литвы.

Мотивы такого поступка пограничникам неизвестны.

О исчезновении россиянина из транзитного поезда стало известно накануне.

Представитель Государственной пограничной службы Гиедрюс Мишутис отметил, что подобные случаи побега транзитных пассажиров – большая редкость.

В апреле сообщалось, что российские транзитные поезда через Литву хотят сопровождать вертолетом.