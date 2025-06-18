Турция подтвердила исторический визит премьера Армении

Турецкая сторона подтвердила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на этой неделе посетит Турцию с первым визитом такого рода.

Об этом заявил глава директората по вопросам коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении на Х Алтан отметил, что премьер-министр Армении 20 июня "совершит рабочий визит в нашу страну".

"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган примет господина Пашиняна в Стамбуле", – добавил он без дальнейших подробностей визита.

Отметим, что Пашинян станет первым главой Армении, который совершит визит в Турцию такого уровня.

Ранее стало известно, что в Турцию 19 июня приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ереван и Баку сейчас пытаются заключить мирное соглашение.

Турция и Армения имеют тяжелую общую историю в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Однако в феврале 2023 года из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет.

В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией, а в 2024-м армянская и турецкая стороны провели встречу по нормализации на границе.