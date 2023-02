Армения и Турция из-за землетрясения приоткрыли границу на КПП, который был "заморожен" 35 лет

Армения и Турция, наземная граница между которыми закрыта, открыли один из пунктов пропуска для проезда конвоя с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Страны договорились открыть для проезда КПП "Алижан", чтобы в Турцию смогли проехать пять грузовиков с гуманитарной помощью, собранной армянами. Армянская сторона уточняет, что конвой пересек границу утром 11 февраля.

Humanitarian aid from #Armenia crossed the Margara bridge on #Armenia-#Turkey border heading to earthquake-stricken region. pic.twitter.com/7lwWrbE3fa