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Армения и Турция из-за землетрясения приоткрыли границу на КПП, который был "заморожен" 35 лет

Суббота, 11 февраля 2023, 12:16

Армения и Турция, наземная граница между которыми закрыта, открыли один из пунктов пропуска для проезда конвоя с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Страны договорились открыть для проезда КПП "Алижан", чтобы в Турцию смогли проехать пять грузовиков с гуманитарной помощью, собранной армянами. Армянская сторона уточняет, что конвой пересек границу утром 11 февраля.

В прошлый раз этот пункт пропуска открывали в 1988 году и также из-за землетрясения - в тот раз в Армении, а гуманитарную помощь присылал турецкий Красный полумесяц. Тогда в результате стихийного бедствия, известного как Спитакское землетрясение, погибло по меньшей мере 25 тысяч человек.

Хотя авиасообщение между Турцией и Арменией существует, наземная граница между странами постоянно закрыта с 1993 года из-за крайне сложных отношений между ними.

На утро 11 февраля подтвержденное количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 20 600, вместе с погибшими в Сирии количество жертв землетрясения приблизилось к 24 тысячам. 

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Армения Турция стихийные бедствия

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