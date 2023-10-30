Премьер Армении стремится наладить отношения с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией, которая традиционно поддерживает Баку в конфликте с Ереваном.

Об этом Пашинян сказал в понедельник в парламенте во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2024 год, его цитирует армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"В наши планы входит подписание соглашения о мире и урегулирование отношений с Азербайджаном и урегулирование отношений с Турцией", – заявил Пашинян.

Говоря об армяно-турецких отношениях, Пашинян выразил надежду, что договоренности, достигнутые в результате обсуждений и переговоров спецпредставителей, будут реализованы в ближайшее время.

Армянский премьер уточнил, что на этом этапе границу Армении и Турции откроют для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

"Помимо политической договоренности, также выполнена значительная инфраструктурная работа, в частности, мы работали над переоборудованием и реабилитацией на КПВВ "Маргара", и мы уже готовы к такому развитию событий и надеемся, что эти договоренности будут реализованы", – сказал Пашинян.

Общая граница двух стран была закрыта с 1993 года, когда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза

Турция и Армения имеют тяжелую общую историю в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году.

Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

В феврале этого года из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, "замороженном" уже 35 лет.