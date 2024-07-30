Армения и Турция провели встречу по нормализации на границе

30 июля специальные представители по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и экс-посол Турции в США Сердар Кылыч провели пятую встречу по переходу Маргара-Аликан на границе двух стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Армении.

Встреча состоялась на отремонтированном КПП "Маргара". Турецкие СМИ писали о возможном открытии этого пункта пропуска – сначала для граждан третьих стран, а затем и для всех.

Представители Армении и Турции подтвердили договоренности, достигнутые во время предыдущих встреч.

Реклама:

Кроме того, они договорились оценить технические требования для обеспечения функционирования железнодорожного пограничного пункта пропуска Ахурик/Акьяка в соответствии с региональными изменениями, а также упростить взаимные визовые процедуры для владельцев дипломатических/служебных паспортов.

"Наконец, они еще раз подчеркнули свое согласие продолжать процесс нормализации без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели – полной нормализации отношений между их странами", – сообщили в МИД Армении.

Турция и Армения имеют тяжелую общую историю в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Тем не менее в феврале 2023-го из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет.

В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией.