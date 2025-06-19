В парламенте Испании произошли горячие столкновения на фоне коррупционного скандала вокруг премьера

В парламенте Испании накануне произошли горячие столкновения со взаимными оскорблениями и нападками между правящей Социалистической партией, ее коалиционными партнерами и оппозиционными силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Неустойчивое коалиционное правительство Испании зашаталось после публикации на прошлой неделе сенсационного отчета Гражданской гвардии, в котором были раскрыты подробности вероятной коррупционной схемы, связывающей Социалистическую партию (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса с "мафиозными" операциями, в которых участвовали его близкие союзники и бывшие члены правительства.

Депутаты правоцентристской Народной партии стучали по своим креслам, выкрикивая "Отставка, отставка!", а лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль театрально покинул зал, отказавшись слушать речь Санчеса.

"Испанцев нужно спасти от вас, и они на самом деле ждут вашего заявления об отставке", – заявил лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, обращаясь к Санчесу.

В ходе выступления в парламенте сам Санчес подтвердил политику нулевой терпимости своей партии к коррупции и повторил, что против его близких соратников, обвиняемых в хищении государственных средств, "уже приняты немедленные и жесткие меры".

По мере того как оппозиция ужесточала тон в отношении Санчеса, младшие партнеры по коалиции присоединились к нападкам и требовали объяснений по поводу многочисленных коррупционных скандалов, которые всколыхнули правительство.

В знак "осуждения" коррупции в PSOE три депутата из левой коалиционной партии Sumar не приняли участия в заседании, среди них – ее лидер, вице-премьер и министр труда Йоланда Диас.

После напряженной парламентской сессии рано утром Санчес провел отдельные встречи с лидерами каталонской партии ERC, а также баскских сил Bildu и PNV, чтобы обеспечить их парламентскую поддержку до выборов 2027 года в обмен на якобы будущие политические уступки.

Скандал начал разгораться на прошлой неделе, когда в правоохранительных органах заявили о доказательствах связей между "третьим лицом" в партии Сантосом Серданом с откатами за государственные контракты на определенные работы. На фоне огласки Сердан ушел из руководства партии и сложил мандат в парламенте.

На этом фоне, по данным СМИ, на Санчеса усиливается давление с требованием провести досрочные выборы.