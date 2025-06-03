В Литве не видят угрозы от предстоящих учений Беларуси и РФ "Запад"

Председатель Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Гедримас Еглинскас пока не видит никаких признаков того, что Россия или Беларусь могут напасть на страны НАТО.

Его цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Еглинскас сделал это заявление после того, как президент Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе в понедельник, 2 июня, призвал лидеров стран "Бухарестской девятки" обратиться к своим разведслужбам относительно планов Беларуси на военные учения "Запад", которые запланированы на эту осень.

"Наша разведка имеет очень четкое представление о том, что происходит в Беларуси, разведка НАТО также владеет информацией о ситуации в Беларуси, и пока нет никаких признаков, что Россия, тем более Беларусь, может или способна осуществить обычную атаку на страны НАТО", – заявил он.

Кроме этого, Еглинскас связал заявление украинского президента с "характерным" для Зеленского "стилем убеждения".

"Мы видим довольно типичный стиль президента Зеленского, он постоянно намекает, что НАТО должен быть лучше подготовленным, что Россия и Беларусь могут атаковать в любой момент. Мы должны быть бдительными, должны понимать контекст, в котором говорит президент Зеленский", – сказал он.

Его поддержал заместитель председателя комитета, бывший министр обороны от консерваторов Лауринас Кащюнас, который отметил, что Зеленский, имея опыт нападений со стороны Беларуси, находится в состоянии войны и "видит все в непривычном свете".

"Мы также относимся к этому очень серьезно, но пока нет разведывательных данных с четкими признаками, а западная и натовская разведка – действительно сильнейшая в мире, – что происходит что-то необычное, нестандартное, что-то, что выходит за пределы нашего контроля", – добавил он.

На прошлой неделе Минск заявил, что уменьшит масштаб совместных с Россией учений, сократив список участников и отодвинув их дальше от западных границ.

В то же время, по словам Еглинскаса, несмотря на заявленное сокращение масштабов, учения пройдут в привычном формате – по сценариям противостояния с НАТО.

"Сценарии, которые отрабатываются во время учений, понятны: всегда с участием НАТО, атака на Альянс, столкновение с его силами и тому подобное. Это не меняется и не меняет намерений ни Беларуси, ни России совершать наступательные или, как они это подают, оборонительные действия против НАТО", – добавил он.

Как известно, РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения "Запад". Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, относительно возможных непреднамеренных инцидентов.

Например, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что Вильнюс будет жестко реагировать на любые нарушения или инциденты во время таких учений.

Однако глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас заявил, что российско-белорусские масштабные совместные военные учения не будут более "крупными или угрожающими", чем четыре года назад.

А недавно стало известно, Польша проведет собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад", которые состоятся в сентябре.