В Нидерландах не подтвердили каннабис в популярных конфетах, после которых людям стало плохо

В пакетах популярных желейных конфет Haribo, которые в Нидерландах отозвали после жалоб на плохое самочувствие, не обнаружили каннабиса, о следах которого сообщалось ранее.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Нидерландский институт криминалистики (NFI) провел исследование конфет Haribo после того, как в мае несколько человек пожаловались на плохое самочувствие после их употребления.

Наркотических веществ, согласно результатам экспертизы, не попали ни на одном этапе производственного процесса Haribo, а также в конфетах не было обнаружено веществ, родственных каннабису.

Haribo ранее заявила, что наркотики не попали в конфеты во время производства, что подтвердила независимая экспертиза.

В прошлом месяце несколько человек, в том числе двое малолетних детей, пожаловались на плохое самочувствие после употребления конфет Haribo Happy Cola F!ZZ.

Тогда нидерландский пищевой регулятор связал это со следами каннабиса в конфетах, и их партию в стране отозвали из соображений безопасности.

Нидерланды были первопроходцами в декриминализации употребления марихуаны, начиная с 1970-х годов. В стране сложилась практика, при которой людей не наказывают за потребление и продажу небольшого количества марихуаны, при этом в стране до сих пор запрещено ее выращивание в коммерческих целях.

С 2023 года в Нидерландах продолжается государственный эксперимент по регулируемой продаже каннабиса в кофейнях.