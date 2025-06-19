У Нідерландах не підтвердили канабіс у популярних цукерках, після яких людям стало зле

У пакетах популярних желейних цукерок Haribo, які в Нідерландах відкликали після скарг на погане самопочуття, не виявили канабісу, про сліди якого повідомлялось раніше.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Нідерландський інститут криміналістики (NFI) провів дослідження цукерок Haribo після того, як у травні кілька людей поскаржились на погане самопочуття після їхнього вживання.

Наркотичних речовин, згідно з результатами експертизи, не потрапили на жодному етапі виробничого процесу Haribo, а також у цукерках не було виявлено речовин, споріднених з канабісом.

Haribo раніше заявила, що наркотики не потрапили в цукерки під час виробництва, що підтвердила незалежна експертиза.

Минулого місяця кілька людей, зокрема двоє малолітніх дітей, поскаржились на погане самопочуття після вживання цукерок Haribo Happy Cola F!ZZ.

Тоді нідерландський харчовий регулятор повʼязав це зі слідами канабісу в цукерках, і їхню партію в країні відкликали з міркувань безпеки.

Нідерланди були першопрохідцями в декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні склалась практика, за якої людей не карають за споживання й продаж невеликої кількості марихуани, при цьому в країні досі заборонене її вирощування в комерційних цілях.

З 2023 року в Нідерландах триває державний експеримент із регульованим продажем канабісу в кав’ярнях.