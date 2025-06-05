Глава Пентагона уверен – НАТО поддержит цели Трампа по расходам на оборону

Министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа о значительном увеличении расходов на оборону.

Об этом он сказал в четверг, 5 июня, прибыв на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Гегсет уверен – члены НАТО поддержат требование Трампа о значительном увеличении расходов на оборону. Он отметил, что это должно произойти до саммита, который состоится позже в июне.

Глава Пентагона заявил, что для того, чтобы быть "чем-то большим, чем флагами" – "нужно быть готовыми к боевым действиям".

"Мы здесь, чтобы продолжить работу, начатую президентом Трампом, а именно обязательство выделять 5% на оборону в рамках этого альянса, что, по нашему мнению, будет сделано. Это должно произойти до саммита в Гааге в конце этого месяца", – сказал глава Минобороны США.

По данным СМИ, согласно плану генсека НАТО Рютте, союзники обязуются до 2032 года тратить 3,5% ВВП на основные расходы на оборону и дополнительно 1,5% ВВП на связанные с обороной расходы, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

Непублично известно, что Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

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