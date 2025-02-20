Извержение Этны стало магнитом для туристов, полиция призывает к осторожности

Извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, которое длится почти 10 дней, привлекает сотни туристов, в связи с чем полиция напоминает о мерах безопасности.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Полиция призывает туристов, которые съезжаются посмотреть на извержение Этны на Сицилии, позаботиться о своей безопасности и не подходить слишком близко.

Актуальные рекомендации призывают не подходить к потокам лавы ближе, чем на 500 метров, и не идти к вулкану без сопровождения местных гидов.

Катание на лыжах вблизи вулкана запрещено, но многие кадры свидетельствуют, что запрет игнорируют.

People skiing during an eruption on Mt Etna



[📹 Dario Teri]pic.twitter.com/WW46htcQWc – Massimo (@Rainmaker1973) February 18, 2025

Очередное извержение Этны началось 11 февраля и заставило аэропорт города Катания направлять десятки рейсов в другие места из-за густых облаков дыма и пепла.

Этна является самым активным вулканом Европы и часто создает проблемы для жителей ближайших населенных пунктов и авиарейсов.

Тем временем греческие острова Санторини и Аморгос около трех недель страдают от интенсивной сейсмической активности. За это время в районе произошли тысячи землетрясений, магнитуда сильнейших толчков превышала 5.

На фоне этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что страна является безопасной для туристов.