На итальянской Сицилии усилилось извержение вулкана Этна

Извержение самого активного вулкана Европы Этна, расположенного на острове Сицилия, усиливается – однако аэропорт Катании пока не закрывают.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Интенсивность мелких толчков из-за извержения вулкана достигла максимума после 21:00 во вторник и сейчас остается на высоком уровне.

Etna, nuova intensa attività stromboliana nella notte tra il 12 e 13 maggio con protagonista il cratere di Sud Est. Le straordinarie immagini ravvicinate ad alta quota. pic.twitter.com/0qmqMGh99D – Local Team (@localteamit) May 13, 2025

Из юго-восточного кратера происходят частые и интенсивные выбросы, однако потоки лавы, направляющиеся на восток и юго-восток, небольшие. Дым распространяется также в этом же направлении.

Извержение пока не повлияло на работу международного аэропорта Сицилии вблизи города Катания, которому постоянно угрожают проблемы вследствие вулканической активности.

В феврале 2025 года очередное извержение Этны заставило аэропорт направлять десятки рейсов в другие места из-за густых облаков дыма и пепла. В то же время вулкан привлек сотни туристов, что заставило полицию напоминать о мерах безопасности.