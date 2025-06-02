На выборах в Польше подсчитано 65% участков: лидирует Навроцкий

Государственная избирательная комиссия Польши обнародовала уже результаты подсчета голосов с 65,6% избирательных участков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Согласно результатам подсчитанных бюллетеней, безоговорочным лидером является оппозиционный кандидат, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий. За него проголосовали 54,3% избирателей с участков, где подсчет голосов уже завершился.

За провластного кандидата, мэра Варшавы Рафала Тшасковского отдало голоса только 45,8% избирателей.

Следует отметить, что первыми обычно завершаются подсчеты на участках в селах и маленьких городах, где Навроцкий является фаворитом. Соответственно, результат Тшасковского должен улучшиться.

Однако финальный экзит-пол, подготовленный Ipsos для TVP, TVN и Polsat, показал победу Кароля Навроцкого. Экзит-пол, дающий погрешность только 0,5 процентного пункта, дает Навроцкому 51% избирателей, а Рафалу Тшасковскому – только 49%.

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