На виборах у Польщі підраховано 65% дільниць: лідирує Навроцький

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку голосів з 65,6% виборчих дільниць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Згідно з результатами підрахованих бюлетенів, беззаперечним лідером є опозиційний кандидат, директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. За нього проголосували 54,3% виборців з дільниць, де підрахунки голосів вже завершилися.

Натомість за провладного кандидата, мера Варшави Рафала Тшасковського віддали голоси лише 45,8% виборців.

Варто зазначити, першими зазвичай завершуються підрахунки на дільницях у селах та маленьких містах, де Навроцький є фаворитом. Відповідно, результат Тшасковського має покращитися.

Проте фінальний екзит-пол, підготовлений Ipsos для TVP, TVN та Polsat, показав перемогу саме Кароля Навроцького. Екзит-пол, що дає похибку лише у 0,5 відсоткового пункту, дає Навроцькому 51% виборців, а Рафалу Тшасковському – лише 49%.

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