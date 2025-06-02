Выборы в Польше: подсчитано 99% участков, Навроцкий побеждает

Государственная избирательная комиссия Польши обнародовала уже результаты подсчета 99,3% избирательных участков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Согласно результатам подсчитанных бюллетеней, новым президентом стал директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". За него проголосовали 51,1% избирателей с участков, где подсчеты голосов уже завершились.

Мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали лишь 48,9% избирателей.

С завершением подсчета разрыв между оппонентами постепенно сокращается, однако шансов у Тшасковского догнать оппонента уже не осталось.

Нынешние данные Государственной избирательной комиссии почти совпадают с результатами финального экзит-пола, подготовленного Ipsos для TVP, TVN и Polsat. С погрешностью на уровне 0,5 процентных пункта прогнозируется, что Навроцкий получит 51% голосов, а Тшасковский – 49%.

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