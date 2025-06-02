Вибори у Польщі: підраховано 99% дільниць, Навроцький перемагає

Державна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку вже 99,3% виборчих дільниць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Згідно з результатами підрахованих бюлетенів, новим президентом став директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість". За нього проголосували 51,1% виборців з дільниць, де підрахунки голосів вже завершилися.

Мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали лише 48,9% виборців.

Із завершенням підрахунку розрив між опонентами поступово скорочується, проте шансів у Тшасковського наздогнати опонента вже не залишилося.

Нинішні дані Державної виборчої комісії майже збігаються з результатами фінального екзит-полу, підготовленого Ipsos для TVP, TVN та Polsat. З похибкою на рівні 0,5 відсоткового пункту прогнозується, що Навроцький отримає 51% голосів, а Тшасковський – 49%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.