У Орбана порадовались победе Навроцкого на выборах в Польше

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто порадовался победе директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", на президентских выборах в Польше.

Об этом свидетельствует его пост в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как известно, с небольшим отрывом в 1,78 процентного пункта Навроцкий победил своего соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на президентских выборах в Польше.

Это событие Сийярто назвал "еще одной патриотической победой".

"Поздравляем Кароля Навроцкого! Польша и Венгрия – хорошие друзья", – добавил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Стоит отметить, что в конце мая Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.

А о последних нападках Венгрии на Украину читайте подробнее в статье: Ложь для атаки на Украину. Как у Орбана создали фейк о "запрете" партии венгров Закарпатья.