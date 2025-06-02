В Орбана пораділи перемозі Навроцького на виборах у Польщі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто порадів перемозі директора Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", на президентських виборах у Польщі.

Про це свідчить його допис у Facebook, пише "Європейська правда".

Як відомо, з невеликим відривом у 1,78 процентного пункту Навроцький переміг свого суперника, мера Варшави Рафала Тшасковського на президентських виборах у Польщі.

Цю подію Сійярто назвав "ще однією патріотичною перемогою".

"Вітаємо Кароля Навроцького! Польща та Угорщина – добрі друзі", – додав глава зовнішньополітичного відомства Угорщини.

Варто зазначити, що наприкінці травня Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.

А про останні нападки Угорщини на Україну читайте детальніше у статті: Брехня для атаки на Україну. Як в Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття.