СМИ: Туск вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия правительству

Во властном лагере Польши ожидают, что премьер-министр Дональд Туск внесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству после победы поддерживаемого оппозицией Кароля Навроцкого на выборах президента.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Ожидается, что Туск может пойти на такой шаг до конца текущей недели.

Как отмечает портал, несмотря на то, что до последних часов предвыборной кампании перед вторым туром штаб Рафала Тшасковского официально подтверждал, что окончательный результат не является определенным, а вероятность победы Навроцкого высока, результаты голосования, которые появились в ночь на понедельник, стали шоком для властного лагеря.

"Можно забыть об изменениях в прокуратуре, судебной системе, о главных обещаниях, которые мы давали перед выборами 2023 года. Не будет назначений послов. Каждое изменение на ключевой должности в армии должно будет согласовываться с Навроцким. Мы можем ожидать сопротивления даже в безобидных вопросах", – рассказал политик из властного лагеря.

В дополнение к вышеупомянутым законам, изменения в закон о либерализации абортов или введении гражданских партнерств также, скорее всего, будут отложены на годы.

Собеседники из властного лагеря ожидают от Туска быстрой реакции после поражения Рафала Тшасковского. В правительственных кругах уже много дней циркулирует сценарий, согласно которому в случае победы Кароля Навроцкого глава правительства немедленно вынесет вопрос вотума доверия своему правительству, чтобы прекратить дискуссию о возможных досрочных парламентских выборах.

При этом младшие партнеры по коалиции, в частности Польская крестьянская партия, решительно выступают против досрочных выборов.

Кроме того, по данным портала, от Туска еще после первого тура поступали сигналы о недовольстве тем, как Тшасковский проводит свою кампанию.

Некоторые из собеседников утверждают, что еще есть время для более глубокого анализа, но тема миграции, а также отношение к украинским гражданам, возможно, сыграла значительную роль в поражении кандидата от власти.

Издание отмечает, что именно в этих аспектах лагерь власти в последние месяцы сделал сильный поворот вправо, но это оказалось совершенно неэффективным, и именно партия "Право и справедливость" и "Конфедерация" оказались здесь более убедительными.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Тшасковский – 49,11%.

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