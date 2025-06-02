ЗМІ: Туск винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри до уряду

У владному таборі Польщі очікують, що прем’єр-міністр Дональд Туск внесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду після перемоги підтримуваного опозицією Кароля Навроцького на виборах президента.

Про це повідомляє Onet з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Очікується, що Туск може піти на такий крок до кінця поточного тижня.

Як зазначає портал, попри те, що до останніх годин передвиборчої кампанії перед другим туром штаб Рафала Тшасковського офіційно підтверджував, що остаточний результат не є визначеним, а ймовірність перемоги Навроцького є високою, результати голосування, які з’явились в ніч проти понеділка, стали шоком для владного табору.

"Можна забути про зміни в прокуратурі, судовій системі, про головні обіцянки, які ми давали перед виборами 2023 року. Не буде призначень послів. Кожна зміна на ключовій посаді в армії повинна буде узгоджуватися з Навроцьким. Ми можемо очікувати опору навіть у несуттєвих питаннях", – розповів політик з владного табору.

На додаток до вищезгаданих законів, зміни до закону про лібералізацію абортів або запровадження цивільних партнерств також, наймовірніше, будуть відкладені на роки.

Співрозмовники з владного табору очікують від Туска швидкої реакції після поразки Рафала Тшасковського. В урядових колах вже багато днів циркулює сценарій, згідно з яким у разі перемоги Кароля Навроцького глава уряду негайно винесе питання вотуму довіри своєму уряду, щоб припинити дискусію про можливі дострокові парламентські вибори.

При цьому молодші партнери по коаліції, зокрема Польська селянська партія, рішуче виступають проти дострокових виборів.

Крім того, за даними порталу, від Туска ще після першого туру надходили сигнали про невдоволення тим, як Тшасковський проводить свою кампанію.

Деякі зі співрозмовників стверджують, що ще є час для глибшого аналізу, але тема міграції, а також ставлення до українських громадян, можливо, відіграла значну роль у поразці кандидата від влади.

Видання зазначає, що саме в цих аспектах табір влади в останні місяці зробив сильний поворот вправо, але це виявилося абсолютно неефективним, і саме партія "Право і справедливість" і "Конфедерація" виявилися тут більш переконливими.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.