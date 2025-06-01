Украина обновила состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".

Об этом свидетельствует указ №359/2025 на сайте Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Документ определяет состав украинской делегации для участия в переговорном процессе "с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации".

Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров. Также в нее вошли:

Александр Бевз – советник главы Офиса президента;

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Юрий Ковбаса – представитель омбудсмена в системе органов сектора безопасности и обороны;

Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Олег Луговской – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Андрей Фомин – заместитель начальника управления международного и оперативного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

По сравнению с предыдущим составом делегации, утвержденным 15 мая, из нее был исключен Алексей Маловацкий, начальник управления международного и оперативного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Вместо него были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.

Напомним, ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

Однако в воскресенье Зеленский заявил, что отправит делегацию на встречу с россиянами в Стамбул.