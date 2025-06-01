Украина обновила состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".
Об этом свидетельствует указ №359/2025 на сайте Офиса президента, пишет "Европейская правда".
Документ определяет состав украинской делегации для участия в переговорном процессе "с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации".
Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров. Также в нее вошли:
- Александр Бевз – советник главы Офиса президента;
- Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Юрий Ковбаса – представитель омбудсмена в системе органов сектора безопасности и обороны;
- Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
- Олег Луговской – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
- Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Андрей Фомин – заместитель начальника управления международного и оперативного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
По сравнению с предыдущим составом делегации, утвержденным 15 мая, из нее был исключен Алексей Маловацкий, начальник управления международного и оперативного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Вместо него были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.
Напомним, ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.
В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.
Однако в воскресенье Зеленский заявил, что отправит делегацию на встречу с россиянами в Стамбул.