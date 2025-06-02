Из Австрии в Украину вернули полсотни эвакуированных детей – местная община недовольна

В ночь на воскресенье из австрийской земли Бургенланд вернули в Украину 52 украинских детей-сирот и детей из приемных семей, которых еще в начале полномасштабной войны эвакуировали из Кропивницкого.

Об этом сообщает австрийский вещатель ORF, пишет "Европейская правда".

Дети в возрасте от трех до девяти лет до сих пор проживали в поселке Нойдауберг. Украинские власти сообщили о подготовке к возвращению детей еще две недели назад.

Решение об их возвращении вызвало критику в Австрии. Йоханнес Валлнер, руководитель организации Senecura, руководившей учреждением в Нойдауберге, где жили дети, до последнего пытался остановить их отправку.

По его словам, дети за три года достигли значительного прогресса, посещали школу и детсад, а теперь возвращаются из безопасной среды в неопределенное будущее в условиях войны.

В то же время директор украинского детского дома Петр Петух настаивал на их возвращении. Он объяснил, что десять детей уже имеют приемные или усыновляющие семьи в Украине. Именно в этом возрасте – до девяти лет – дети еще имеют шанс найти семью, а детей старшего возраста ждет только интернат.

Этой же аргументацией руководствовалась украинский юрист Вероника Гордейчик, которая помогала детям в течение трех лет. Она подчеркнула: "Дети нуждаются в семье. Они не могут оставаться без родителей всю жизнь". В то же время сама женщина не планирует возвращаться в Украину из-за опасности.

Среди жителей Нойдауберга возвращение детей вызвало возмущение – многие не понимают, почему их возвращают в зону боевых действий, когда они могли безопасно жить в Бургенланде.

Критически высказался руководитель муниципалитета Вольфганг Эдер, который признал: договоренность о возвращении детей существовала еще в начале войны, однако выбранное время является "сомнительным". В то же время он отметил, что юридических рычагов для вмешательства в ситуацию община не имеет.

В пятницу правительство земли Бургенланд обратилось к украинскому посольству, МИД Австрии и Федеральной канцелярии с просьбой пересмотреть решение о возвращении, учитывая ситуацию с безопасностью, и отложить возвращение детей. Однако и этот шаг не дал результатов.

Напомним, этой весной правительство Австрии назначило координатора по восстановлению Украины.

А в марте новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Разингер впервые на своей должности прибыла в Украину.