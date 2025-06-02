У ніч проти неділі з австрійської землі Бургенланд повернули до України 52 українських дітей-сиріт та дітей з прийомних родин, яких ще на початку повномасштабної війни евакуювали з Кропивницького.

Про це повідомляє австрійський мовник ORF, пише "Європейська правда".

Діти віком від трьох до дев’яти років дотепер проживали в селищі Нойдауберг. Українська влада повідомила про підготовку до повернення дітей ще два тижні тому.

Рішення про їхнє повернення викликало критику в Австрії. Йоганнес Валлнер, керівник організації Senecura, що керувала закладом у Нойдаубергу, де жили діти, до останнього намагався зупинити їх відправлення.

За його словами, діти за три роки досягли значного прогресу, відвідували школу і дитсадок, а тепер повертаються з безпечного середовища в невизначене майбутнє в умовах війни.

Водночас директор українського дитячого будинку Петро Петух наполягав на їх поверненні. Він пояснив, що десятеро дітей уже мають прийомні або усиновлюючі родини в Україні. Саме у цьому віці – до дев’яти років – діти ще мають шанс знайти родину, а на дітей старшого віку чекає лише інтернат.

Цією ж аргументацією керувалася українська юристка Вероніка Гордійчик, яка допомагала дітям протягом трьох років. Вона підкреслила: "Діти потребують родини. Вони не можуть залишатися без батьків усе життя". Водночас сама жінка не планує повертатися до України через небезпеку.

Серед мешканців Нойдауберга повернення дітей викликало обурення – багато хто не розуміє, чому їх повертають у зону бойових дій, коли вони могли безпечно жити у Бургенланді.

Критично висловився керівник муніципалітету Вольфганг Едер, який визнав: домовленість про повернення дітей існувала ще на початку війни, однак вибраний час є "сумнівним". Водночас він зазначив, що юридичних важелів для втручання у ситуацію громада не має.

У п’ятницю уряд землі Бургенланд звернувся до українського посольства, МЗС Австрії та Федеральної канцелярії з проханням переглянути рішення про повернення з огляду на безпекову ситуацію та відкласти повернення дітей. Однак і цей крок не дав результатів.

Нагадаємо, цієї весни уряд Австрії призначив координатора з відбудови України.

А в березні нова глава МЗС Австрії Беате Майнль-Разінгер вперше на своїй посаді прибула в Україну.