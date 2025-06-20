Разведка Эстонии: дроновых атак России может стать меньше из-за ситуации на Ближнем Востоке

В разведке Эстонии допустили, что российских дроновых атак может по регионам Украины может стать меньше из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR, передает "Европейская правда".

Комментируя атаки с использованием крылатых и баллистических ракет, а также дронов, Кивисельг отметил, что со стороны РФ просматривается определенная закономерность.

Обычно Россия использует в среднем 150 ударных дронов в день, но атаки осуществляются сериями: в течение 4-5 дней запускается по 60-70 дронов, после чего накопленные силы используются для масштабного удара – одновременного запуска 350-450 дронов.

Он обратил внимание и на то, что подобная тактика применяется к использованию ракет – как крылатых, так и баллистических.

Кивисельг отметил, что Россия все чаще прибегает не к прицельным атакам по одному объекту, а к распыленным ударам по различным целям – в частности, по гражданским объектам и жилым районам.

"Новая реальность заключается в том, что если раньше атаки на гражданскую инфраструктуру были единичными, то теперь они стали системными. Яркие примеры – ночная атака на Киев 17 июня и удар по Одессе в ночь на четверг", – сказал он.

В то же время он также заявил, что снижение интенсивности атак дронами со стороны РФ теоретически вполне возможно и может быть связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"Нам известно, что Израиль имел возможность нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а украинцы неоднократно атаковали завод в Елабуге (Татарстан), где также изготавливают дроны для российской армии", – сказал он.

Поэтому, по словам Кивисельга, вполне возможно, что в ближайшее время "мы увидим определенное снижение интенсивности использования дронов".

"В то же время мы уверены, что РФ уже планирует дальнейшие шаги, чтобы не только поддерживать, но и наращивать производство беспилотников", – подытожил он.

Кроме этого, Кивисельг заявил, что летнее наступление России, которое длится уже второй месяц, "фактически застопорилось на востоке Украины из-за упорной обороны украинцев и превратилось в тактические боевые действия, в которых россияне пытаются продвигаться, несмотря на большие потери".

По его словам, интенсивность российских атак остается на том же уровне, что и в предыдущие недели – около 150-160 атак ежедневно.

"На основе характера атак можно сказать, что главные усилия РФ сосредоточены на Покровском направлении в Донецкой области, где происходит половина боевых столкновений", – отметил он.

Комментируя ситуацию в Сумской области, глава военной разведки Эстонии отметил, что, несмотря на начальные достижения и постоянные попытки, наступление там в целом было остановлено.

"Украинцы сами прокомментировали начальные успехи россиян тем, что они были недостаточно подготовлены и не имели оборонительных укреплений в этой зоне – ошибку, которая уже исправлена", – добавил эстонский разведчик.

Также он прокомментировал и потенциальные дальнейшие действия России. По его словам, несмотря на то, что стратегические цели РФ не изменились – она не способна достичь прорыва ни на одном участке фронта, а Вооруженные Силы Украины могут контролировать давление.

Напомним, в ночь на 17 июня Россия осуществила массированный обстрел Киева, ударив баллистической ракетой по жилой многоэтажке. По состоянию на полдень 18 июня количество жертв возросло до 28.

Литва вызвала временно поверенного в делах РФ в Министерство иностранных дел из-за массированного удара по Киеву.

18 июня ряд посольств разных стран присоединились ко Дню траура в память о жертвах массированной атаки России на Киев 17 июня и приспустили флаги.