Розвідка Естонії: дронових атак Росії може стати менше через ситуацію на Близькому Сході

У розвідці Естонії допустили, що російських дронових атак може по регіонах України може стати менше через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR, передає "Європейська правда".

Коментуючи атаки з використанням крилатих і балістичних ракет, а також дронів, Ківісельг зазначив, що з боку РФ проглядається певна закономірність.

Зазвичай Росія використовує в середньому 150 ударних дронів на день, але атаки здійснюються серіями: протягом 4–5 днів запускається по 60–70 дронів, після чого накопичені сили використовуються для масштабного удару – одночасного запуску 350–450 дронів.

Він звернув увагу й на те, що подібна тактика застосовується до використання ракет – як крилатих, так і балістичних.

Ківісельг зауважив, що Росія дедалі частіше вдається не до прицільних атак по одному об’єкту, а до розпорошених ударів по різних цілях – зокрема по цивільних об’єктах і житлових районах.

"Нова реальність полягає в тому, що якщо раніше атаки на цивільну інфраструктуру були поодинокими, то тепер вони стали системними. Яскраві приклади – нічна атака на Київ 17 червня і удар по Одесі в ніч на четвер", – сказав він.

Водночас він також заявив, що зниження інтенсивності атак дронами з боку РФ теоретично цілком можливе і може бути пов’язане із загостренням ситуації на Близькому Сході.

"Нам відомо, що Ізраїль мав можливість завдати удару по заводу з виробництва дронів у іранському Ісфахані, а українці неодноразово атакували завод у Єлабузі (Татарстан), де також виготовляють дрони для російської армії", – сказав він.

Відтак за словами Ківісельга, цілком можливо, що найближчим часом "ми побачимо певне зниження інтенсивності використання дронів".

"Водночас ми впевнені, що РФ уже планує подальші кроки, щоб не лише підтримувати, а й нарощувати виробництво безпілотників", – підсумував він.

Окрім цього, Ківісельг заявив, що літній наступ Росії, який триває вже другий місяць, "фактично застопорився на сході України через вперту оборону українців і перетворився на тактичні бойові дії, у яких росіяни намагаються просуватися попри великі втрати".

За його словами, інтенсивність російських атак залишається на тому ж рівні, що й у попередні тижні – близько 150–160 атак щодня.

"На основі характеру атак можна сказати, що головні зусилля РФ зосереджені на Покровському напрямку в Донецькій області, де відбувається половина бойових зіткнень", – зазначив він.

Коментуючи ситуацію у Сумській області, голова воєнної розвідки Естонії зазначив, що, попри початкові здобутки та постійні спроби, наступ там загалом було зупинено.

"Українці самі прокоментували початкові успіхи росіян тим, що вони були недостатньо підготовлені й не мали оборонних укріплень у цій зоні – помилку, яку вже виправлено", – додав естонський розвідник.

Також він прокоментував й потенційні подальші дії Росії. За його словами, попри те, що стратегічні цілі РФ не змінилися – вона не здатна досягти прориву на жодній ділянці фронту, а Збройні Сили України можуть контролювати тиск.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія здійснила масований обстріл Києва, ударивши балістичною ракетою по житловій багатоповерхівці. Станом на полудень 18 червня кількість жертв зросла до 28.

Литва викликала тимчасово повіреного у справах РФ до Міністерства закордонних справ через масований удар по Києву.

18 червня низка посольств різних країн приєдналися до Дня жалоби в памʼять про жертв масованої атаки Росії на Київ 17 червня та приспустили прапори.