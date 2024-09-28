Польша и страны Балтии попросят ЕС о финансировании укреплений на границе с РФ и Беларусью

Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

О таком договорились министры обороны этих четырех стран по итогам встречи в латвийском городе Даугавпилс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

Как отметили министры обороны стран Балтии и Польши, "война России против Украины показала, что создание физических препятствий на открытой местности без естественного оборонительного прикрытия имеет первостепенное значение даже в технологически продвинутой войне".

Они отметили, что внешние угрозы на балтийско-польской границе постоянно растут, а наращивание укреплений вдоль границы с Россией и Беларусью "остается приоритетной задачей, способствующей выполнению нашего обязательства защищать каждый сантиметр территории" НАТО.

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"Потребность в линии обороны вытекает из ситуации в области безопасности и поддерживает новую концепцию передовой обороны НАТО",– заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что „чрезвычайно важно координировать нашу деятельность с Польшей".

"В то же время это укрепляет безопасность Европейского Союза и военную оборону его границ, поэтому мы четко видим, что ЕС мог бы также финансово поддержать этот проект", – отметил он.

В заявлении не уточняется, сколько финансовой помощи Эстония, Латвия, Литва и Польша будут просить у ЕС на строительство укреплений.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.

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