Эстония начала строительство Балтийской оборонной зоны на границе с Россией

Силы обороны Эстонии в сотрудничестве с Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) начали создание Балтийской оборонной зоны на юго-восточной границе страны.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Как передает эстонский общественный вещатель, сейчас продолжается рытье траншей. До конца этого года планируется завершить строительство до 28 бункеров и десяти складских площадок.

Фото: ERR

В селе Вински экскаватор роет трехметровую траншею – это первый тестовый участок Балтийской оборонительной зоны, которую создает Эстония. Траншея будет расположена точно между замедляющим забором и пограничными столбами.

"В этом случае противотанковая траншея, о которой идет речь, должна остановить врага – замедлить его продвижение, и если он прорвется, станет легкой мишенью для нашего оружия. Траншея имеет четыре метра в ширину и три в глубину. Обычно она расположена с нашей стороны, так сказать, как дополнительная защита", – пояснил подполковник Айнар Афанасьев, руководитель инженерного подразделения Сил обороны.

Фото: ERR

Траншеи являются частью проекта развития Балтийской оборонной зоны, в который RKIK в этом году инвестирует 4,4 млн евро.

"Сейчас продолжается строительство до четырех километров барьерных траншей. Также согласовываются расположение до 28 бункеров, которые мы планируем установить к осени, и до десяти складских площадок", – сообщил Армин Сийливаск, руководитель проекта Балтийской оборонной зоны в RKIK.

Отмечается, что барьерные траншеи будут строиться вдоль границы в соответствии с анализами и требованиями Сил обороны. В ландшафте они станут частью пограничной инфраструктуры, которая поможет в охране границы в мирное время.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.

Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны "Восточный щит", на реализацию которой в 2024-2028 годах предусмотрено 10 млрд злотых, польское правительство приняло 10 июня прошлого года на выездном заседании в Белостоке.

Перед этим стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.