На акции антиукраинского кандидата в президенты Польши с мэрии сорвали флаг Украины

Польская полиция занимается делом снятия украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской в среду во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Полиция Люблина сообщила в четверг, что сотрудники из Белой Подляской занимаются расследованием инцидента, который произошел во время предвыборной акции кандидата в президенты Гжегожа Брауна.

"Сотрудники установили личность мужчины, который снял флаг Украины со здания городского совета. Также детально анализируются записи, касающиеся этого инцидента. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру", – сообщила полиция, добавив, что за такое поведение грозят правовые последствия.

На опубликованных в сети записях с митинга Брауна видно, как мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. Затем мужчина вставил на это место польский флаг. Браун пожал ему руку в знак благодарности. Во время инцидента толпа скандировала, в частности: "Здесь Польша".

Tak wygląda wiec Brauna w Białej Podlaskiej. Ludzie weszli na budynek Urzędu Miasta i zerwali ukraińską flagę. Polityka nienawiści zbiera żniwo. To nie jest patriotyzm. To hańba. pic.twitter.com/qxpPrmkchg – Marta Wcisło #Trzaskowski2025 (@WcisloMarta123) April 30, 2025

После всего этого кандидат выступил перед собравшимися. "Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность", – обратился Браун к участникам митинга.

Он объявил, что украинский флаг будет передан в ближайшее консульство Украины.

Летом 2024 года Браун также снял флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, поскольку тот якобы висел в "неправильном месте".

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале 2023 года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.