Почему Трамп так и не принял решение об ударах по Ирану и какие последствия это имеет для Киева

Вступят ли Соединенные Штаты в войну между Израилем и Ираном? По состоянию на сейчас кажется, что окончательного ответа на этот вопрос нет даже в США.

Вашингтон если и не планирует присоединиться к израильским ударам по Ирану, то по крайней мере готовится к такому развитию событий.

Нынешняя неопределенная ситуация сказалась на том, насколько активно в США готовы и дальше прилагать усилия на треке российской агрессии против Украины.

О дилеммах перед администрацией Трампа в связи с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке и ее последствиях для Европы и Украины читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном. Далее – краткое ее изложение.

Израильско-иранское противостояние вызвало раскол в администрации президента США Дональда Трампа.

Вполне публично президент США отмежевался от директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая во время показаний в Сенате в марте подчеркивала, что Иран не приблизился к созданию ядерной бомбы.

Так же выпал из процесса принятия решений по Ирану глава Пентагона Пит Гегсет, позиции которого в администрации были и без того подорваны скандалом с перепиской в Signal о военных ударах по хуситам в Йемене.

И Габбард, и Гегсет являются противниками активного военного присутствия и вмешательства США за рубежом – собственно, как и Трамп. Но последний по крайней мере не исключает вступления в войну на стороне Израиля.

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать", – заявил Дональд Трамп в среду 18 июня.

Одним из публичных проявлений этого стали сообщения о переброске Штатами на Ближний Восток тысяч компонентов средств противодействия дронам, которые предназначались для Украины – что за несколько дней до израильских ударов публично подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Уже этот шаг указывает на то, что США готовятся если не к вступлению в войну против Ирана, то к потенциальному расширению войны, которое неизбежно затронет американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Другим индикатором является необычное решение американских властей объявить эвакуацию своих граждан из Израиля и приостановить полеты в несколько стран Ближнего Востока.

Наконец, есть еще и третий фактор: давление Израиля и его сторонников на Капитолийском холме. Они наверняка убеждают, что ограниченная американская операция может ликвидировать ядерный потенциал Ирана и режим аятолл.

Сейчас же можно исходить из предположения, что администрация Трампа если и решит вступить в войну, то будет оттягивать до последнего – и делать ставку на переговоры.

Но никаких признаков того, что Иран готов пойти США на уступки или принять любое американское предложение по иранской ядерной программе до сих пор нет.

Так на что тогда может рассчитывать администрация Трампа?

США очевидно считают, что израильские удары сделают Иран более "договороспособным", а также смогут "продать" Тегерану на переговорах прекращение ударов и влияние на Израиль.

А еще Трамп, очевидно, попытается привлечь европейскую сторону к давлению на Иран.

Эскалация на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. Президент США решил сосредоточить свои усилия на том конфликте, который считает более легким в решении и "выгодным". То есть – на ядерной программе Ирана.

В таких условиях Украине остается полагаться именно на европейских союзников.

Между тем "две недели", которые Дональд Трамп в последний раз давал Путину, чтобы проверить, не обманывает ли тот его относительно желания завершить войну против Украины, уже вскоре подходят к концу.

Подробнее – в материале Олега Павлюка "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном.