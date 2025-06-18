США евакуюють своїх громадян з Ізраїлю

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі оголосив у середу, що Сполучені Штати організовують евакуацію американських громадян з Ізраїлю.

Про це він повідомив у дописі в X, пише "Європейська правда".

Хакабі написав, що посольство "працює над евакуаційними рейсами та відправленням круїзних лайнерів" для громадян, які бажають покинути країну.

Американці, які бажають покинути Ізраїль евакуаційним рейсом або круїзним лайнером, повинні зареєструватися через програму Smart Traveler Enrollment Program, додав Хакабі.

США утримувалися від організації будь-яких рейсів з Ізраїлю для американських громадян у той час, як Ізраїль та Іран обмінювалися ударами. Лише за дев'ять годин до заяви Хакабі посольство США в Ізраїлі написало у своєму акаунті в X, що "наразі немає жодних оголошень про надання допомоги приватним громадянам США у виїзді".

Водночас посольство визнало, що "Державний департамент завжди планує заходи на випадок надзвичайних ситуацій, щоб допомогти приватним громадянам США виїхати з кризових районів".

Ця заява з'явилася після кількох днів сигналів від президента Дональда Трампа і Білого дому про те, що вони розглядають можливість втручання в поточні бойові дії між Ізраїлем та Іраном, щоб знищити іранські ядерні об'єкти під землею.

Ізраїль не має необхідних бомб і літаків, щоб знищити багато іранських ядерних об'єктів, які Тегеран побудував під землею.

У середу Трамп заявив, що все ще не вирішив, чи завдавати удару. "Ніхто не знає, що я збираюся робити", – сказав президент США журналістам у Білому домі.

Однак верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що США чекають серйозні наслідки, якщо вони втрутяться в конфлікт.