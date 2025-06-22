Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик, передает "Европейская правда".

Сандвик заявил, что обмен опытом с украинскими инструкторами открывает для Норвегии новые возможности в применении дронов.

"Дроны стали ключевым фактором в формировании оборонных возможностей будущего. Вооруженные силы Норвегии должны уметь эффективно применять их в воздухе, на море, под водой и на суше, чтобы усилить оперативные возможности", – подчеркнул он.

Этой осенью Норвегия представит свою стратегию по дронам для оборонной сферы – от закупки и применения беспилотников до мер по борьбе с вражескими дронами.

Министр подчеркнул, что война в Украине четко показала, как быстрый технологический прогресс открывает новые возможности для защиты и атак в военных действиях.

Норвегия также принимает активное участие в коалиции дронов для поддержки Украины, способствуя оборонным возможностям ВСУ и получая важный для себя опыт.

В частности, Институт оборонных исследований Норвегии (FFI) совместно с Вооруженными силами и Университетом обороны изучает уроки войны в Украине для формирования оборонных возможностей Норвегии в будущем.

"В краткосрочной перспективе Вооруженные силы должны более активно применять дроны и эффективно взаимодействовать с другими системами. Также важно постоянно совершенствовать нормативные, технологические, организационные, управленческие и тактические аспекты для того, чтобы заложить фундамент для более широкого применения дронов в будущем или в условиях быстрого увеличения потребностей", – добавил Сандвик.

Напомним, с апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.

В конце мая стало известно, что Норвегия согласилась на просьбу Украины направить большую часть средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных на поддержку Украины в этом году.