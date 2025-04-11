Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

Норвегия официально присоединилась к возглавляемой Британией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом на своем профиле в X сообщило Минобороны Норвегии.

Документ о присоединении к коалиции подписал 11 апреля в Брюсселе министр обороны Туре О. Сандвик.

"Вместе мы строим прочный альянс в поддержку Украины. Документ, придающий этому официальный статус, был подписан министром обороны Туре О.Сандвиком в Брюсселе сегодня утром", – говорится в сообщении.

Как известно, коалиция, которую возглавляют Великобритания и Латвия, была запущена в январе 2024 года для усиления возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов.

24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из совместного фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

1 апреля сообщалось, что Латвия направила в Вооруженные силы Украины еще 1500 боевых беспилотников.