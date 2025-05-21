Норвегия согласилась на просьбу Украины направить большую долю средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных на поддержку Украины в этом году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что рассказал о деталях разговора с президентом США Дональдом Трампом вместе с другими европейскими лидерами в понедельник, а также – о том, как прошла встреча с кронпринцем Хоконом, который 20 мая впервые посетил Украину, и норвежским министром энергетики.

Кроме того, разговор с премьером касался ряда вопросов двустороннего сотрудничества.

"Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии – почти 8 миллиардов долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, с апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.