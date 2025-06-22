Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників у Тренделазі в межах операції Gungne.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, передає "Європейська правда".

Сандвік заявив, що обмін досвідом із українськими інструкторами відкриває для Норвегії нові можливості в застосуванні дронів.

"Дрони стали ключовим чинником у формуванні оборонних можливостей майбутнього. Збройні сили Норвегії повинні вміти ефективно застосовувати їх у повітрі, на морі, під водою й на суші, щоб посилити оперативні можливості", – наголосив він.

Цієї осені Норвегія представить свою стратегію щодо дронів для оборонної сфери – від закупівлі й застосування безпілотників до заходів для боротьби із ворожими дронами.

Міністр наголосив, що війна в Україні чітко показала, як швидкий технологічний прогрес відкриває нові можливості для захисту й атак у військових діях.

Норвегія також бере активну участь у коаліції дронів для підтримки України, сприяючи оборонним можливостям ЗСУ й отримуючи важливий для себе досвід.

Зокрема Інститут оборонних досліджень Норвегії (FFI) спільно із Збройними силами й Університетом оборони вивчає уроки війни в Україні для формування оборонних можливостей Норвегії в майбутньому.

"У короткостроковій перспективі Збройні сили повинні активніше застосовувати дрони й ефективно взаємодіяти із іншими системами. Також важливо постійно вдосконалювати нормативні, технологічні, організаційні, управлінські й тактичні аспекти для того, щоб закласти фундамент для ширшого застосування дронів у майбутньому або в умовах швидкого збільшення потреб", – додав Сандвік.

Нагадаємо, з квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.

Наприкінці травня стало відомо, що Норвегія погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.