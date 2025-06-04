СМИ узнали о возможном формате визита Зеленского на саммит НАТО

В НАТО думают, как пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров стран Альянса в Гааге, не вызвав при этом раздражение главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации AFP, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Зеленский заявил, что получил приглашение от генсека НАТО Марка Рютте на саммит. В НАТО также подтвердили, что "Украина будет с нами в Гааге".

При этом дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что Зеленский может приехать на ужин, организованный королем Нидерландов Виллемом-Александром для лидеров НАТО, но официальных переговоров между Украиной и Альянсом, скорее всего, не будет.

"Это будет пиар-катастрофа, если его (Зеленского. – Ред.) там не будет", – сказал один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

При этом агентство отмечает, что то, как будут принимать Зеленского в Гааге, во многом зависит от прогресса в переговорах с РФ, если таковой вообще будет. Пока что два раунда встреч в Стамбуле не принесли никаких результатов.

Между тем Рютте настаивает на том, что Украина остается "приоритетным" вопросом на саммите.

Дипломаты, однако, говорят, что основное внимание будет уделено достижению соглашения об увеличении расходов на оборону, которое удовлетворит Трампа.

Чиновники прогнозируют, что Альянс достигнет компромисса по предложению Рютте: 3,5% от ВВП на основную оборону и 1,5% на более широкие расходы.

"Расходы на оборону – важнейшая часть (саммита. – Ред.), и никто не хочет ставить ее под угрозу", – сказал другой дипломат.

Кроме того, НАТО стремится сделать итоговую декларацию саммита короткой и не упоминать о возможном членстве Украины, чтобы не вызвать раскола.

"Об этом ничего не будет. Я ожидаю, что мы будем хранить молчание", – сказал это один дипломат.

Также, как отмечает агентство, не будет и совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран Альянса на фоне того, что Трамп не выделяет Украине никакой помощи.