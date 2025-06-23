Трамп намекнул, что не против смены режима в Иране

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал понять, что не против смены режима в Иране.

Об этом он написал в своем аккаунте в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп фактически впервые поднял вопрос о возможности смены режима в Иране с момента начала войны между Ираном и Израилем десять дней назад. Он сделал это после того, как США присоединились к ней в субботу, нанеся авиаудары по иранским ядерным объектам.

"Политкоректно не принято использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ, то почему бы и не произошла смена режима??? MIGA!!!", – написал Дональд Трамп, придерживаясь своего стиля выделения отдельных слов заглавными буквами.

Пост президента отличается от позиции остальной его администрации, которая в последние дни неоднократно подчеркивала, что ее целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия, и что США не стремятся к смене режима в Иране.

Вице-президент Венс заявил в воскресенье, что позиция администрации "очень четкая: мы не хотим смены режима". Венс заверил, что США воюют не с Ираном, а с его ядерной программой.

Глава Пентагона Пит Хегсет также заявлял, что США не пытаются сменить власть в Иране.

Смена режима в Иране стала негласной задачей израильского правительства с начала войны в начале этого месяца. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже заявил, что это может быть одним из результатов войны.

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